Amerykańscy eksperci: Ukraińcy osiągnęli cel w bitwie o Siewierodonieck

Szef miejscowych władz Serhij Hajdaj poinformował, że wojska ukraińskie otrzymały rozkaz, by wycofać się z Siewierodoniecka w Donbasie, o który od tygodni trwały zacięte walki. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by ograniczyć straty i zająć bardziej umocnione pozycje. W ocenie Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) strata tego miasta i sąsiedniego Lisiczańska nie będzie jednak punktem zwrotnym w wojnie, a Ukraińcy osiągnęli już w tej bitwie swoje cele: spowolnili i osłabili Rosjan.