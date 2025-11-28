Logo strona główna
Serhij K. przekazany Niemcom

Ukrainiec podejrzany o atak na Nord Stream przekazany z Włoch do Niemiec
Atak na Nord Stream. Sabotażyści wyczarterowali jacht, a następnie podłożyli bomby. Nie brakuje polskich wątków
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Serhij K., Ukrainiec podejrzany o uszkodzenie gazociągu Nord Stream, został przekazany przez Włochów niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości - podała agencja dpa, powołując się na prokuraturę.

49-letni Serhij K. jest w rękach niemieckiej policji. Do Niemiec został przetransportowany helikopterem, w asyście niemieckich funkcjonariuszy.

Ukrainiec podejrzany o atak na Nord Stream przekazany z Włoch do Niemiec
Ukrainiec podejrzany o atak na Nord Stream przekazany z Włoch do Niemiec
Źródło: RONALD WITTEK/PAP/EPA

Mężczyzna, były wojskowy, został aresztowany w sierpniu we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał na Ukrainie.

Od czasu aresztowania przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie przez 11 dni prowadził w listopadzie strajk głodowy. Również w listopadzie włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Atak na gazociąg Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

Według niemieckiej prokuratury K. i jego towarzysze skorzystali z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.

Według śledczych nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i zawiezieni do Ukrainy.

Niemieckie media podały, że K. był organizatorem ataku, a nie - jak sądzono wcześniej - jednym z jego koordynatorów.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RONALD WITTEK/PAP/EPA

Ukraina Włochy Niemcy Nord Stream 2
