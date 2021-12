Serbia. Wielotysięczne demonstracje w obronie bogactw naturalnych kraju

W Serbii odbyły się protesty przeciwko decyzjom władz, które zdaniem aktywistów doprowadzą do dewastacji środowiska i nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych kraju przez zagranicznych inwestorów. Jak poinformował serbski dziennik "Danas", wzięło w nich udział tysiące ludzi.

Do największych demonstracji doszło w Belgradzie, gdzie protestujący na dwie godziny zablokowali przechodzącą przez stolicę autostradę. W drugim największym mieście Serbii, Nowym Sadzie, zablokowano most łączący oba brzegi Dunaju. Do mniejszych protestów doszło w ponad 50 miejscach kraju.