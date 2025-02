- Powiedzmy to jasno: Trump pokazuje nam, że jednego z najbardziej brutalnych dyktatorów świata uważa za swojego przyjaciela, a naszych długoletnich demokratycznych sojuszników w Europie za swoich wrogów. Chce świata, który jest bezpieczny dla autokratów i oligarchów, ale niezwykle niebezpieczny dla demokracji - twierdzi Sanders w nagraniu.

"Nieprawda". Senator komentuje słowa Trumpa

- Wczoraj Trump powiedział, że Ukraina rozpoczęła wojnę. To nieprawda. Rosja zaatakowała Ukrainę dwukrotnie: po raz pierwszy w 2014 roku, a potem w 2022 - zaznaczył amerykański senator, mówiąc, że Rosja okupuje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy. - Od rozpoczęcia przerażającej inwazji Putina ponad milion ludzi zginęło lub zostało rannych - podkreślił.

W dalszej części nagrania Sanders odniósł się m.in. do wypowiedzi Trumpa, w której określił Wołodymyra Zełenskiego mianem dyktatora. - To również nieprawda - powiedział amerykański senator, dodając, że prezydent Ukrainy cieszy się większym poparciem niż Trump. Pomimo, jak to określił, brutalnej wojny parlament działa, a w kraju toczy się niczym nieskrępowana debata polityczna. Dodał, że nieprawdą jest również stwierdzenie, że USA wydały trzy razy więcej na wsparcie Ukrainy niż kraje Europy, a faktycznie Stary Kontynent wydał więcej niż Stany Zjednoczone.