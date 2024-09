"Poziom cierpienia przewyższa wszystko, co widziałem"

Poziom cierpienia i zniszczeń w Strefie Gazy w ostatnich miesiącach przekracza wszystko, co widziałem - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje na nim kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

- ONZ będzie gotowa wesprzeć jakiekolwiek zawieszenie broni (...) i wszystko, o co poprosi nas społeczność międzynarodowa - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w poniedziałek w wywiadzie dla agencji Associated Press. Zaznaczył jednak, że wizja ONZ jako organizacji współrządzącej Gazą lub wysyłającej tam siły pokojowe jest "nierealistyczna", ponieważ najpewniej nie zgodzi się na to Izrael.