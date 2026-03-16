Sean Penn: będąc w Polsce, pracując z Polakami, miałem okazję przekonać się, jak otwarte są ich drzwi i serca

"Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Wspierałeś ją od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. To prawda również dziś. I wiemy, że nadal będziesz wspierał nasz kraj i nasz naród" - napisał na portalu X prezydent Ukrainy. Dołączył zdjęcie z ich spotkania.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026 Rozwiń

Penn zdobył Oscara w kategorii "najlepszy aktor w roli drugoplanowej" za występ w filmie "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. - Sean Penn nie mógł być dzisiaj z nami albo nie chciał, więc odbiorę nagrodę w jego imieniu - stwierdził Kieran Culkin po otwarciu koperty.

Sean Penn od 2022 roku spędza dużo czasu w Ukrainie. Krótko po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podała w oświadczeniu, że aktor i reżyser "specjalnie przyjechał do Kijowa, aby utrwalić wszystkie wydarzenia, które obecnie dzieją się w Ukrainie i powiedzieć światu prawdę o inwazji Rosji na nasz kraj".

"Sean Penn demonstruje odwagę, której brakowało wielu innym, w szczególności niektórym zachodnim politykom. Im więcej takich ludzi - prawdziwych przyjaciół Ukrainy, którzy wspierają walkę o wolność - tym szybciej możemy powstrzymać tę haniebną inwazję Rosji" - podkreślono w komunikacie przed czterema laty.

Pytany na Berlinale 2023, co ceni w prezydencie Ukrainy, Penn odpowiedział: "nie lubię tego małego tyrana, który zagraża jemu i jego państwu". - Podoba mi się natomiast to, że nie ma rzeczy, które przeraziłyby Zełenskiego i Ukraińców". - Uważam, że Ukraina jest w tej chwili jednym ze światowych liderów.

Podarował Oscara Zełenskiemu

Sean Penn podarował jedną ze zdobytych statuetek Oscara Wołodymyrowi Zełenskiemu, gdy odwiedził go w Kijowie. - To tylko symboliczna błahostka, ale gdy wiem, że on tu jest, czuję się lepiej i wystarczająco silny, żeby walczyć - stwierdził wówczas.

Galę oscarową 2022 roku skrytykował, mówiąc, że jest mu wstyd, że zamiast przemówienia prezydenta Ukrainy pokazano, jak Will Smith policzkuje Chrisa Rocka. - Oscar znajduje się w biurze Zełenskiego. Prezydent może go stopić, kiedy tylko zechce. To był taki drobny gest dwóch przyjaciół - skomentował.

Opracowała Anna Zaleska