Śmiertelny wypadek z udziałem ferrari i lamborghini. Miliarder i aktorka w jednym z aut

Na nagraniu widać, jak lamborghini przewraca kampera, wbijając się w jego dolną część, po czym samo wypada z drogi. Przewrócony van zasłania dalszą część jezdni, więc nie widać, co dzieje się z wypchniętym do przodu ferrari. L’Unione Sarda informuje, że czerwone auto po zderzeniu stanęło w płomieniach. Nie udało się uratować znajdującego się w środku małżeństwa ze szwajcarskiego Zurychu: 63-latki i o cztery lata starszego mężczyzny.

Sardynia. Gwiazda Bollywood uczestniczką wypadku

"Times of India" podaje, że pasażerką lamborghini, które doprowadziło do zderzenia, była gwiazda Bollywood, 46-letnia aktorka Gayatri Joshi. Samochód prowadził jej mąż, 53-letni indyjski miliarder Vikas Oberoi. Oni z wypadku wyszli bez szwanku. Mężczyźnie za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozić może do siedmiu lat więzienia - donosi indyjska gazeta. Z kolei szwajcarski "Blick" informuje, że ofiary znały Joshi i Oberoia. Obie pary razem jeździły po Sardynii wynajętymi samochodami. Na nagraniu widoczne są też inne luksusowe auta, być może one też były częścią tej eskapady.