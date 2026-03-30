"Odbudowa stosunków". Przewoźnik wznawia loty do Korei Północnej

Chiński przewoźnik państwowy będzie realizował loty raz w tygodniu, w poniedziałki.
Z powodu restrykcji wizowych z lotów mogą korzystać obecnie głównie dyplomaci oraz osoby podróżujące w celach służbowych i badawczych lub ze względów rodzinnych.
Loty Air China zawieszono w 2020 roku wskutek zamknięcia granic po wybuchu pandemii. W 2023 roku przywrócono połączenia północnokoreańskich linii lotniczych Air Koryo do Pekinu. Są one realizowane dwa razy w tygodniu.
Dodatkowo w połowie marca wznowiono pasażerski ruch kolejowy między Pjongjangiem a Pekinem.
Relacje chińsko-północnokoreańskie
Chiny pozostają kluczowym źródłem wsparcia strategicznego oraz gospodarczego dla Korei Północnej. Przed wybuchem pandemii w 2019 roku, państwo to odwiedziło około 350 tysięcy chińskich turystów, co przynosiło gospodarce tego kraju istotne dochody.
W ocenie południowokoreańskiej agencji Yonhap wznowienie połączeń świadczy o "odbudowie stosunków między obu państwami" na najwyższych szczeblach dyplomacji, która nabrała tempa po wizycie przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w Pekinie we wrześniu ubiegłego roku.
