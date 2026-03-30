"Odbudowa stosunków". Przewoźnik wznawia loty do Korei Północnej

Linie lotnicze Air China wznawiają połączenia do Korei Północnej Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Chiński przewoźnik państwowy będzie realizował loty raz w tygodniu, w poniedziałki.

Z powodu restrykcji wizowych z lotów mogą korzystać obecnie głównie dyplomaci oraz osoby podróżujące w celach służbowych i badawczych lub ze względów rodzinnych.

Loty Air China zawieszono w 2020 roku wskutek zamknięcia granic po wybuchu pandemii. W 2023 roku przywrócono połączenia północnokoreańskich linii lotniczych Air Koryo do Pekinu. Są one realizowane dwa razy w tygodniu.

Dodatkowo w połowie marca wznowiono pasażerski ruch kolejowy między Pjongjangiem a Pekinem.

Relacje chińsko-północnokoreańskie

Chiny pozostają kluczowym źródłem wsparcia strategicznego oraz gospodarczego dla Korei Północnej. Przed wybuchem pandemii w 2019 roku, państwo to odwiedziło około 350 tysięcy chińskich turystów, co przynosiło gospodarce tego kraju istotne dochody.

W ocenie południowokoreańskiej agencji Yonhap wznowienie połączeń świadczy o "odbudowie stosunków między obu państwami" na najwyższych szczeblach dyplomacji, która nabrała tempa po wizycie przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w Pekinie we wrześniu ubiegłego roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD