Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku. Trwa program specjalny w TVN24

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna lądował w niedzielę na lotnisku w Mińsku z powodu informacji o znajdującej się bombie. W przestrzeni powietrznej Białorusi był eskortowany przez myśliwiec MiG-29. Jednym z pasażerów był opozycyjny aktywista i bloger Raman Pratasiewicz. Został on zatrzymany po przylocie do stolicy Białorusi. Od 20 w TVN24 trwa program specjalny dotyczący przymusowego lądowania samolotu, a sytuację komentują zaproszeni eksperci.