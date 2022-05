Pilot źle się poczuł, stery przejął niedoświadczony pasażer. Lądował na Florydzie

"Staraj się podążać wzdłuż wybrzeża, na północ lub południe. Próbujemy cię zlokalizować"

Nie był to koniec problemów. Kontroler nigdy nie latał wspomnianym modelem Cessny. Mimo to musiał działać - wyciągnął zdjęcie układu tablicy rozdzielczej samolotu, po czym zaczął instruować mężczyznę krok po kroku.

Po wylądowaniu Cessny Morgan spotkał swojego nowego ucznia. Mocno go uściskał i podziękował. - To był emocjonalny moment. Powiedział mi, że chce po prostu wrócić do domu, do swojej ciężarnej żony. W moich oczach był bohaterem - zrelacjonował kontroler.