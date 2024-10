Sąd w Londynie: były szef RARS pozostanie w areszcie

Jak informowaliśmy, prokuratura zarzuca byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Zarzuty to efekt śledztwa, w którym badane są nieprawidłowości w RARS. Oprócz Michała K. zarzuty sformułowano również wobec Pawła Szopy, twórcy marki odzieży Red is Bad zatrzymanego ostatnio na Dominikanie , który jeszcze w środę ma trafić do Polski.

Michał K. - sąd wcześniej nie zgodził się na zwolnienie

31 sierpnia za Michałem K. został wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania oraz Nakaz Aresztowania obejmujący Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 2 września policja zatrzymała go w Londynie, a dzień później sąd magistracki londyńskiej gminy Westminster zdecydował, że pozostanie w areszcie do czasu rozprawy ekstradycyjnej. Swoją decyzję podtrzymał 10 września, kiedy to nie zgodził się na zwolnienie zatrzymanego za kaucją. Michał K. później ponownie zwrócił się do sądu o zwolnienie z aresztu. Sąd w Londynie odrzucił jednak jego wniosek na posiedzeniu 2 października. 30 października nie został złożony kolejny wniosek, co utrzymuje w mocy poprzednie decyzje.