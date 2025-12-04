Logo strona główna
Świat

"Rzadki gest" na lotnisku w Delhi. Po co Putin przybył do Indii

Wizyta Putina w Indiach
Putin wylądował w Indiach
Źródło: Reuters
Prezydent Rosji Władimir Putin przybył w czwartek do New Delhi, rozpoczynając oficjalną dwudniową wizytę w Indiach. Pierwszą od lat. Ciepłe powitanie na lotnisku to gest, który stanowi przesłanie dla Zachodu. Co chce osiągnąć Kreml? I dlaczego Indie są dla niego tak ważne?

Rosyjski prezydent został serdecznie powitany na lotnisku przez premiera Narendrę Modiego. "To rzadki gest, podkreślający ciepłe relacje obu państw i samych przywódców" - komentuje Reuters.

To pierwsza od czterech lat wizyta Władimira Putina w Indiach. Jej celem jest zwiększenie sprzedaży rosyjskiej ropy, systemów rakietowych i myśliwców, a także rozwijanie współpracy gospodarczej wykraczającej poza sektor energii i obronności - zauważa agencja. Oczekuje się, że rozmowy przyniosą szereg nowych porozumień handlowych.

Wizyta Putina w Indiach
Wizyta Putina w Indiach
Źródło: GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/PAP

Jak zwraca uwagę BBC, do wizyty Putina w Indiach dochodzi kilka miesięcy po tym, jak USA zwiększyły presję na Indie, by te przestały kupować rosyjską ropę. Zbiega się ona także w czasie z serią rozmów, jakie administracja Donalda Trumpa prowadzi z Rosją i Ukrainą, by zakończyć trwającą wojnę.

Dlaczego Putin przybył do Indii?

Według moskiewskiego korespondenta BBC Steve'a Rosenberga, wizytą Putina w Indiach "Kreml chce pokazać, że próby izolowania go przez Zachód za wojnę w Ukrainie nie powiodły się, a Moskwa wciąż ma potężnych sojuszników, którzy popierają jej koncepcję wielobiegunowego świata".

Zwraca on również uwagę, że Indie to "niezwykle atrakcyjny rynek zbytu dla rosyjskich towarów i surowców, zwłaszcza ropy naftowej". Kraj ten jest obecnie trzecim co do wielkości konsumentem ropy naftowej na świecie i dużą jej część sprowadza z Rosji. Ale - jak zauważa Rosenberg - nie zawsze tak było.

Wizyta Putina w Indiach
Wizyta Putina w Indiach
Źródło: GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/PAP

Dziennikarz przypomina, że przed rosyjską inwazją na Ukrainę w lutym 2022 roku, zaledwie 2,5 procent indyjskiego importu tego surowca pochodziło z Rosji. Liczba ta wzrosła na przestrzeni ostatnich lat do 35 procent. Indie wykorzystały spadek cen rosyjskiej ropy, spowodowany zachodnimi sankcjami wobec Moskwy i ograniczonym dostępem Rosji do rynku europejskiego - analizuje korespondent BBC. 

"Indie były zadowolone. Waszyngton mniej" - kwituje. Dlatego też na początku tego roku administracja Trumpa nałożyła dodatkowe 25-procentowe cło na indyjskie towary, argumentując, że kupując rosyjską ropę, Indie finansują machinę wojenną Kremla. Od tego czasu - jak wskazuje Rosenberg - zamówienia na rosyjską ropę ze strony Indii zmalały. W ocenie dziennikarza, Władimir Putin swoją wizytą w Delhi będzie chciał doprowadzić do tego, by Indie kontynuowały zakupy.

Wizyta Putina w Indiach
Wizyta Putina w Indiach
Źródło: GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/PAP

Kolejnym priorytetem Moskwy, na który wskazuje korespondent BBC, jest sprzedaż uzbrojenia. Jak przypomina, przed wizytą Putina pojawiły się doniesienia, że ​​Indie planują zakup najnowocześniejszych rosyjskich myśliwców i systemów obrony powietrznej.

Zwraca uwagę, że Rosja, która zmaga się z niedoborem siły roboczej, postrzega Indie jako cenne źródło wykwalifikowanych pracowników.

"W tym tygodniu możemy spodziewać się wieści o przyjaźni między Rosją a Indiami, doniesień o nowych umowach handlowych i wzmożonej współpracy gospodarczej między Moskwą i Delhi" - podsumowuje Rosenberg.

Wizyta Putina w Indiach
Wizyta Putina w Indiach
Źródło: PRESS INFORMATON BUREAU HANDOUT/EPA/PAP

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: Reuters, BBC

Źródło zdjęcia głównego: GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/PAP

Rosja Indie Władimir Putin Narendra Modi
