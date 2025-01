Rząd Wielkiej Brytanii chce wprowadzić nowe przestępstwo

Według propozycji funkcjonariusze straży granicznej mają też otrzymać uprawnienia do konfiskowania telefonów migrantów, by szukać w nich informacji na temat osób, które pomogły im w przeprawie przez kanał. Celem projektu jest zwalczanie procederu już na jego wcześniejszych etapach.

Wielka Brytania walczy z przemytem migrantów

Zgodnie z projektem za narażanie życia innej osoby, podczas morskiej przeprawy do Wielkiej Brytanii, ma grozić do pięciu lat więzienia, natomiast za obrót częściami łodzi używanymi do przemytu migrantów, nawet do 14 lat.