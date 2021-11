Rumunia zaniepokojona rosyjskimi manewrami na Morzu Czarnym

Aurescu ocenił także, że konieczne jest zwiększenie obecności militarnej NATO na Morzu Czarnym. Powiedział, że obecnie mamy do czynienia z "niepokojącymi wydarzeniami" w zakresie bezpieczeństwa regionalnego, zarówno na Morzu Czarnym, jak i na granicy polsko-białoruskiej.

Na początku listopada Rumunia i Ukraina oskarżyły Rosję o militaryzację Morza Czarnego i zwróciły się do NATO o zintensyfikowanie obecności wojsk sojuszniczych na morzu. Aurescu rozmawiał na ten temat bezpośrednio z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Szef rumuńskiego MSZ powiedział wówczas, że wojska sojusznicze w Europie nie są rozmieszczone równomiernie. Wojska wschodniej flanki NATO są skupione na północy, podczas gdy ich obecność jest potrzebna także na południu – pisze portal Universul. Jak dodaje, w połowie listopada Rosjanie poinformowali o zwiększeniu obecności okrętów bojowych należących do NATO na Morzu Czarnym.

Rosja ma dostęp do Morza Czarnego między innymi poprzez Krym, który nielegalnie zaanektowała w 2014 roku. Wybrzeże czarnomorskie mają też trzy państwa należące do NATO: Rumunia, Bułgaria i Turcja - oraz dwa państwa nienależące do Sojuszu: Gruzja i Ukraina.