Rumunia ma nowy rząd. "Być może są gotowi poświęcić urząd prezydenta"

"Sygnał, że przedstawiciele partii dotąd rządzących bronią się przed utratą władzy"

Analityk Instytutu Nowej Europy Jakub Bielamowicz wyjaśnił, że PSD reprezentuje środowisko postkomunistów, podobne do polskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej do 2005 roku. - W Polsce obóz ten uległ dekompozycji, a w Rumunii od obalenia Nicolae Ceausescu współrządzi krajem w różnych konfiguracjach i stanowi najtwardszy beton politycznego mainstreamu - ocenił.

Według analityka to właśnie sprzeciw społeczny wobec tych "starych układów" oraz kojarzonej z nimi systemowej korupcji przyczyniają się do wzrostu sił antyestablishmentowych w Rumunii.

Zdaniem Bielamowicza powołanie kolejnego rządu Ciolacu, składającego się z tych samych partii mainstreamowych, lekceważy obecne w społeczeństwie rumuńskim pragnienie zmiany, co może jeszcze bardziej napędzić głos sprzeciwu przed nowymi wyborami prezydenckimi. - Ta decyzja wysyła sygnał, że przedstawiciele partii rządzących dotąd w Rumunii bronią się przed utratą władzy i wpływów, co toruje drogę do jeszcze większej mobilizacji wyborców antysystemowych - podkreślił analityk.