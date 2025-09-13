Logo strona główna
Świat

Rumunia przechwyciła rosyjski dron. Poderwano dwa myśliwce

Rumuński F-16
Rumuński F-16
Źródło: Shutterstock
Jak podały rumuńskie media, dwa myśliwce F-16 przechwyciły rosyjski dron. Maszyna rozbiła się w miejscowości Chilia Veche, sąsiadującej z ukraińskim obwodem odeskim.

Rumuński portal telewizji Antena3 CNN poinformował, że dwa myśliwce F-16 z 86. Bazy Sił Powietrznych w Fetesti wyleciały o godzinie 18.05, aby monitorować sytuację w przestrzeni powietrznej na granicy z Ukrainą, w związku z atakami sił rosyjskich na ukraińską infrastrukturę nad Dunajem, przy granicy z Rumunią.

Przekazano, że o godzinie 18.12 do mieszkańców północno-wschodniego Okręgu Tulczy został wysłany alert, a o 18.23 myśliwce wykryły dron w przestrzeni powietrznej Rumunii. Niedługo później bezzałogowiec rozbił się w miejscowości Chilia Veche w Okręgu Tulczy.

Wcześniej w sobotę polskie dowództwo przekazało, że uruchomione zostały "naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej".

W nocy z 9 na 10 września, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę, kilkanaście rosyjskich dronów wleciało w przestrzeń powietrzną Polski, część z nich została zestrzelona. Incydent ten był przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. W reakcji NATO ogłosiło inicjatywę Wschodnia Straż.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
tusk-nawrocki
Tusk: pozostajemy czujni, Nawrocki "na bieżąco informowany"
Polska
Bariera na granicy fińsko-rosyjskiej
Budują barierę na granicy z Rosją. "Może być częścią ściany dronów"
Ćwiczenia Defender Europe 2022
"To nie tylko nowa inicjatywa, to jasny sygnał"
Najnowsze

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: antena3.ro, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RumuniaRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
