W piątek minister obrony Rumunii Ionut Mosteanu poinformował, że rezygnuje z zajmowanego stanowiska. "Złożyłem dziś rezygnację ze stanowiska ministra obrony narodowej. Rozmawiałem z prezydentem, premierem, przewodniczącym partii i z kolegami z ugrupowania Związek Ocalenia Rumunii (USR)" - napisał Mosteanu w oświadczeniu na Facebooku. Zaznaczył, że podjął tę decyzję z szacunku dla rumuńskiej armii.

Błędne informacje w CV ministra

Dymisja to skutek skandalu, jaki wybuchł, gdy dziennikarze "Libertatea" ujawnili, że w swoim oficjalnym CV minister podał nieprawdziwe informacje o swoim wykształceniu. Według nich napisał, że ukończył studia na Uniwersytecie Athenaeum w Bukareszcie, podczas gdy nigdy nie był studentem tej uczelni.

W opublikowanym w czwartek wpisie na Facebooku polityk wyjaśnił, że CV sporządzał w 2016 roku w pośpiechu, na podstawie internetowego wzoru, w wyniku czego doszło do pomyłki, za co przeprosił.

W piątkowym oświadczeniu stwierdził, że "Rumunia i Europa są atakowane przez Rosję. Musimy za wszelką cenę bronić naszego bezpieczeństwa narodowego". "Nie chcę, aby dyskusje na temat mojego wykształcenia i błędów, które popełniłem wiele lat temu, odwracały uwagę osób obecnie kierujących krajem od ich trudnej misji" - dodał polityk.

Premier Rumunii Ilie Bolojan podziękował Mosteanu za dotychczasową, pięciomiesięczną pracę. Poinformował, że przedstawi prezydentowi kandydaturę obecnego ministra gospodarki Radu Miruty, by sprawował funkcję tymczasowego ministra obrony.