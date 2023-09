Wiceszef sztabu obrony Rumunii: jesteśmy gotowi użyć całej mocy armii do obrony terytorium

W zależności od poziomu zagrożenia jesteśmy gotowi do zastosowania wszystkich środków militarnych do obrony naszego terytorium – powiedział Gheorghita Vlad, wiceszef sztabu obrony Rumunii w wywiadzie dla szwedzkich mediów.

- Zdecydowaliśmy rozmieścić ok. 600 żołnierzy, by wzmocnić naszą linię obrony tutaj, w północnej części Dobrudży. Umieściliśmy także radary – powiedział wojskowy. Zaznaczył, że strona rumuńska stale konsultuje się z sojusznikami z NATO i "znajdzie rozwiązanie, by reagować w obliczu rosyjskiej agresji".