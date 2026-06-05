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Świat

Dron eksplodował w pobliżu portu w Rumunii. Ambasada Polski reaguje

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2026-06-05T094406Z_2_LWD632005062026RP1_RTRWNEV_C_6320-UKRAINE-CRISIS-ROMANIA-DRONE-UGC-MOMENT-0001
Eksplozja drona w pobliżu portu w Konstancy, Rumunia (05.06.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym - poinformowało ministerstwo obrony Rumunii. Tego typu drony wykorzystywane są w wojnie w Ukrainie - przekazał resort. Ambasada Polski w Rumunii zaapelowała o stosowanie się do poleceń lokalnych służb. Sprawę komentował premier Donald Tusk.

Ministerstwo obrony Rumunii przekazało, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Eksplozja nie spowodowała ofiar w ludziach ani strat materialnych. Poinformowano, że dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie i nie jest na wyposażeniu rumuńskiej armii. 

Eksplozja drona w pobliżu portu w Konstancy, Rumunia
Eksplozja drona w pobliżu portu w Konstancy, Rumunia
Źródło zdjęcia: Reuters

Wybrzeże w miejscowości Konstanca ewakuowane po wybuchu drona

Wiceminister spraw wewnętrznych Rumunii Raed Arafat poinformował, że dwa śmigłowce patrolują port i wybrzeże w poszukiwaniu kolejnych dronów. 

Wybrzeże w Konstancy zostało ewakuowane, mieszkańcy dostali ostrzeżenia. - Nie panikujemy, środki te mają charakter czysto prewencyjny - dodał. 

Reuters, powołując się na lokalny portal Digi24, przekazał, że w wyniku działań poszukiwawczych na rumuńskim wybrzeżu podjętych po eksplozji odnaleziono trzy kolejne morskie bezzałogowce.

Reuters, powołując się na rumuński portal G4Media, podał też, że władze rejonu Konstancy zostały poinformowane przez stronę ukraińską, że dron, który eksplodował w pobliżu portu, był jednym z pięciu, jakie mogły znaleźć się w tej okolicy.

Donald Tusk o eksplozji drona w Rumunii: dla nas to nie jest zaskoczenie

Eksplozję drona w Rumunii komentował szef polskiego rządu Donald Tusk, który przebywa w Czarnogórze na szczycie UE-Bałkany Zachodnie. - Z całą pewnością dla rumuńskiego prezydenta to będzie temat numer jeden, który będzie siedział w jego głowie z oczywistych względów - powiedział Tusk.

- Dla nas to nie jest zaskoczenie. Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć - mówił premier. - Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana - dodał. 

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Tusk o eksplozji drona w Rumunii: dla nas to nie jest zaskoczenie
Źródło: TVN24

Ambasada Polski w Rumunii o eksplozji drona

Komunikat wystosowała ambasada Polski w Rumunii. "Ewakuacja wybrzeża w miejscowości Konstanca w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Prosimy o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych" - przekazano.

29 maja rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń kraju i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar i raniąc dwie osoby.

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Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
RumuniaDronyMorze Czarne
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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