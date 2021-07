Płoną centra handlowe, sklepy są rozkradane, giną ludzie. Zamieszki po uwięzieniu byłego prezydenta

By zapanować nad przemocą, która wybuchła w Republice Południowej Afryki po aresztowaniu byłego prezydenta Jacoba Zumy, władze wyślą wojsko do ogarniętych zamieszkami regionów – przekazało dowództwo armii RPA. W kraju od kilku dni dochodzi do starć ze służbami bezpieczeństwa oraz grabieży sklepów. Od początku zamieszek zginęło co najmniej sześć osób.