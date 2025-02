Ministerstwo Spraw Zagranicznych RPA wydało oświadczenie, w którym mówi o "kampanii dezinformacji i propagandy", odnosząc się do rozporządzenia wydanego przez Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla RPA. Ministerstwo nawiązało do sytuacji imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie o wstrzymaniu wszelkiej pomocy dla Republiki Południowej Afryki. Powodem ma być "niesprawiedliwa dyskryminacja rasowa", której ofiarami rzekomo padają "Afrykanerzy w Republice Południowej Afryki". Dokument nakazuje resortom dyplomacji i bezpieczeństwa krajowego w USA, by "nadały priorytet pomocy humanitarnej (dla Afrykanerów), w tym (ich) przyjmowaniu i przesiedlaniu za pośrednictwem programu przyjęć uchodźców do Stanów Zjednoczonych". Jak podkreślono, "afrykanerscy uchodźcy (…) uciekają przed dyskryminacją rasową wspieraną przez rząd". Jak zauważa agencja Reutera, są to w większości biali potomkowie wczesnych osadników holenderskich i francuskich.