Pożar w budynku parlamentu w Kapsztadzie. Ogień wciąż się tli, podejrzany ma stanąć przed sądem

W budynku parlamentu Republiki Południowej Afryki w Kapsztadzie znów pojawił się ogień. W niedzielę wybuchł tam pożar, a unoszące się nad gmachem kłęby dymu były widoczne z kilku kilometrów. Ogień spowodował rozległe szkody, między innymi zawalenie się dachu w części kompleksu. Zatrzymanemu w tej sprawie mężczyźnie postawiono zarzuty, ma stanąć we wtorek przed sądem.

Parlament w Kapsztadzie to kompleks kilku budynków, najstarsze z nich pochodzą jeszcze z XIX wieku. Zgromadzenie Narodowe, izba niższa, znajduje się w tak zwanym Nowym Skrzydle. Siedziba izby wyższej, Narodowej Izby Prowincji, mieści się w Nowym Skrzydle. Pożar wybuchł w niedzielę około godziny 6 rano lokalnego czasu w Starym Skrzydle, ale przeniósł się również do Nowego, wdzierając się do sali obrad Zgromadzenia Narodowego.