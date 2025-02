Trwają rozmowy w Rijadzie. Kto zasiadł do stołu?

W stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, rozpoczęły się rozmowy wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji. Do stołu zasiedli między innymi szefowie dyplomacji tych państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. W skład obu delegacji wchodzą zarówno politycy z wieloletnim doświadczeniem dyplomatycznym, jak i osoby pełniące swoje stanowiska od niedawna.

To pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw na tak wysokim szczeblu od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę niemal trzy lata temu. Tematem rozmów ma być odbudowa dwustronnych relacji i przygotowania do możliwych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Władze w Kijowie, podobnie jak Unia Europejska, nie otrzymały zaproszenia do udziału w tych negocjacjach.