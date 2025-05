Rozmowy o pokoju w Ukrainie, a wezwanie Putina. Analitycy o "dokumencie kapitulacji"

Zełenski: od 12 maja ma się rozpocząć całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

1173 dni temu rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin mają spotkać się w czwartek w Turcji. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, każde porozumienie między Rosją a Ukrainą oparte o protokoły stambulskie z 2022 roku "byłoby dokumentem kapitulacji". Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że będzie czekał na spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Turcji w czwartek. Dodał, że od Rosji oczekuje zawieszenia broni. Wcześniej o spotkanie przywódców apelował prezydent USA Donald Trump. Zełenski zastrzegł, że oczekuje pełnego i trwałego zawieszenia broni od poniedziałku 12 maja, uznając, że to "niezbędna podstawa do dyplomacji".

> Putin wezwał Rosję i Ukrainę do wznowienia dwustronnych negocjacji opartych na protokołach ze Stambułu z początku 2022 roku. Jak podkreśla amerykański think-tank Instytut Studiów nad Wojną, dokumenty te obejmują rosyjskie żądania, które oznaczają całkowitą kapitulację Ukrainy. "Każde porozumienie oparte na tych protokołach byłoby dokumentem kapitulacji" - ocenia ISW. "Putin próbuje manipulować trwającymi dyskusjami na temat zawieszenia broni i przyszłego pokoju na Ukrainie prawdopodobnie w celu podważenia jedności Ukrainy, USA i Europy wokół 30-dniowego zawieszenia broni" - przekonują analitycy.

Dowiedz się więcej: Trump i Zełenski o propozycji Putina

> W ostatnim czasie, niedługo przed pierwszym zaplanowanym spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, siły ukraińskie posunęły się w kierunku Torećka w obwodzie donieckim. Z kolei Rosjanie niedawno posunęli się w kierunku północnej części Charkowa i Nowopawliwki w obwodzie zaporoskim.

> Wsparcie na rzecz Ukrainy i wzmacnianie więzi euroatlantyckich będą tematami spotkania szefów MSZ tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii, a także Wielkiej Brytanii i UE, które w poniedziałek odbędzie się w Londynie. Polskę będzie reprezentował szef MSZ Radosław Sikorski. W spotkaniu ma wziąć udział także szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Jak poinformowała agencja Reutera, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Lammy planuje ogłosić dalsze sankcje wobec podmiotów wspierających rosyjską inwazję na Ukrainę.

> Papież Leon XIV w czasie pierwszego niedzielnego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Coeli w Watykanie zaapelował o "autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój" w Ukrainie. Przemawiając do około 100 tysięcy osób, Leon XIV mówił: "Noszę w moim sercu cierpienia umiłowanego narodu ukraińskiego". Wezwał: "Niech uczyni się to, co możliwe, by jak najszybciej osiągnąć autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój". Zaapelował o uwolnienie wszystkich jeńców i o to, by ukraińskie dzieci mogły wrócić do swoich rodzin.

Dowiedz się więcej: Papież Leon XIV o Ukrainie

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo