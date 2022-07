Polscy prokuratorzy przesłuchali setki świadków w sprawie rosyjskich zbrodni w Ukrainie. W Hadze konferencja

Kaleta: w Polsce przesłuchano już około 1200 świadków w sprawie zbrodni rosyjskich

Tego dnia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwracał w Hadze uwagę na to, jak ważne jest dokumentowanie wszystkich zbrodni popełnianych na Ukrainie i międzynarodowa współpraca w tym zakresie. Chodzi o to - jak opisał - aby prokuratury różnych państw mogły się wymieniać dokumentacją, tak żeby w razie stawiania zarzutów czy kierowania listów gończych materiał dowodowy był maksymalnie bogaty.

W obliczu rosyjskiej napaści i rosyjskich zbrodni

Na początku marca wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, wraz z innymi państwami partnerskimi, postanowiły wspólnie przedstawić sytuację na Ukrainie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. 4 marca, podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, ministrowie zwrócili się do Eurojustu (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych) o to, by w pełni wykonywał swoją funkcję koordynacyjną i by pozostawał w razie potrzeby do dyspozycji prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.