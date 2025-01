"Bałtyk stał się linią frontu"

"Washington Post" podał w niedzielę, powołując się na anonimowe źródła, że według europejskich i amerykańskich służb wywiadowczych uszkodzenie kabla elektroenergetycznego EstLink 2 oraz kilku kabli telekomunikacyjnych, do czego doszło w Boże Narodzenie, 25 grudnia 2024 roku, było "wypadkiem" wynikającym z niedoświadczenia załogi pływającej na wysłużonym i źle utrzymanym statku. Dziennik podał, że żadnych dowodów potwierdzających udział Rosji , czyli wydania załodze rozkazu zniszczenia podmorskiej infrastruktury, "nie znaleziono".

"Znaczyłoby to, że działamy zgodnie z planem, który wyraźnie leży w interesie Rosji" - komentował szef departamentu w Europejskim Centrum ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (Hybrid CoE) Jukka Savolainen. Według niego, trzech incydentów z uszkodzeniem kabli, do jakich doszło w ciągu półtora roku, "nie można uznać za przypadki". "To niedorzeczne w każdym scenariuszu" - cytuje fiński dziennik "Ilta-Sanomat".