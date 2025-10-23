W rosyjskim ataku zginęło dwóch dziennikarzy Źródło: Reuters/Freedom TV Channel

"Od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji relacjonowali sytuację w obwodzie, mówili prawdę o zbrodniach wroga, ewakuacji ludności cywilnej i historiach naszych obrońców. Pracowali w najgorętszych miejscach Donbasu, zawsze byli pierwsi" - napisał szef donieckiej administracji wojskowej Wadym Fiłaszkin w komunikatorze Telegram.

Innych szczegółów nie podał. Opublikował zdjęcie samochodu zniszczonego przez drona oraz prawdopodobnie osobistych przedmiotów dziennikarzy, w tym kamizelek kuloodpornych z naszywką "Press". Fiłaszkin złożył kondolencje rodzinom, bliskim i współpracownikom ofiar.

W rosyjskim ataku zginęła dziennikarka i jej operator Rosyjski atak na Kramatorsk Źródło: Reuters/Freedom TV Rosyjski atak na Kramatorsk Źródło: Reuters/Freedom TV Ołena Hubanowa Źródło: Reuters/Freedom TV Jewhen Karmazin Źródło: Reuters/Freedom TV

Od początku wojny zginęło ponad 100 dziennikarzy

Według stanu z 9 października 2025 r., od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę rosyjscy okupanci zabili co najmniej 133 dziennikarzy i pracowników mediów - poinformował Narodowy Związek Dziennikarzy Ukrainy.

Zgodnie ze zweryfikowanymi danymi Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, wśród ofiar znalazło się: 19 dziennikarzy i dziennikarek, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków zawodowych, 10 przedstawicieli mediów - cywilnych ofiar wojny, a także 104 dziennikarzy i dziennikarek, którzy polegli na froncie jako żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy po mobilizacji.

