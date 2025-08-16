Putin: przeprowadziliśmy konstruktywne rozmowy Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W piątek prezydenci USA i Rosji Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę.

Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali oni żadnych konkretnych uzgodnień.

Co warto wiedzieć o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem? Sześć najważniejszych rzeczy.

"Rozmowa przywódcy Rosji Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem była bardzo pozytywna i mówili o tym obaj liderzy" - oświadczył po zakończeniu szczytu na Alasce rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Pieskow dodał, że "rozmowa ta pozwala dalej śmiało wspólnie kroczyć ścieżką poszukiwania wariantów uregulowania konfliktu" - napisała agencja Interfax.

Dlaczego nie odpowiadali na pytania dziennikarzy?

Pieskow pytany był również o to, dlaczego dziennikarze nie mogli zadawać pytań liderom, rzecznik Kremla odpowiedział, że wystąpienia przywódców "były wyczerpujące".

Rosyjski ambasador w USA: spotkanie bez poważnych przełomów

- Próbujemy, pracujemy. Jak dotąd nie było żadnych poważnych przełomów i najwyraźniej nie może ich być - komentował spotkanie przywódców na Alasce ambasador Rosji w Waszyngtonie Aleksander Darczijew.

W opinii polityka "pozostają dwie kwestie budzące wątpliwości". Jako pierwszą wskazał "rosyjską własność dyplomatyczną, która została skonfiskowana przez administrację byłego prezydenta Baracka Obamy". Prawdopodobnie nawiązał w ten sposób do reakcji byłego prezydenta USA na rosyjską aneksję Krymu w 2014 roku.

Drugim problemem wymienionym przez Darczijewa jest bezpośredni transport lotniczy między USA i Rosją, który został wstrzymany po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

