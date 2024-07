Republika Środkowoafrykańska zmaga się z rosnącą liczbą napaści seksualnych, których dopuszczają się tam Rosjanie - opisuje "Guardian". Zagrożenie ze strony rosyjskich najemników w niektórych regionach stało się tak poważne, że wiele dziewcząt i kobiet boi się wyjść do pracy, co skutkuje już niedoborami żywności.

"Guardian" opisuje we wtorek sytuację, z jaką zmagają się kobiety w Republice Środkowoafrykańskiej. Z relacji gazety wynika, że w kraju pogłębia się przemoc seksualna, a przestępstw dopuszczają się Rosjanie - najemnicy z Korpusu Afrykańskiego, struktury podporządkowanej rosyjskiemu ministerstwu obrony, w którą przekształcona została działająca tam wcześniej rosyjska Grupa Wagnera.

Według "Guardiana" w piątym co do wielkości w kraju mieście Bouar i jego okolicach handlowcy skupujący towar od rolników opowiadają, jak wiele młodych dziewcząt przyznaje, że zostały zgwałcone we własnych gospodarstwach. Czynów tych mieli się dopuszczać "biali żołnierze", jak nazywa się tam rosyjskich najemników.