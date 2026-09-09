Świat Rosja zaatakowała ukraińskie przejście graniczne. Dwie osoby nie żyją Oprac. Kuba Koprzywa |

Skutki rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Kijowie (09.09.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: t.me/s/odeskaODA

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"W nocy Rosja zaatakowała dronami uderzeniowymi międzynarodowe drogowe przejście graniczne Starokozacze na granicy z Mołdawią. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia i przyległy teren, wywołując pożary" - przekazała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Rosyjski atak na przejście graniczne Starokozacze Źródło zdjęcia: t.me/s/odeskaODA

Atak Rosji na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne

"Niestety, wśród cywilów przebywających w pobliżu przejścia, są ofiary. Według wstępnych informacji, dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce kolejnych 16 osób" - przekazał z kolei szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeh Kiper w komunikatorze Telegram.

W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura przejścia granicznego oraz przyległy teren. Wybuchły pożary. Odprawy graniczne wstrzymano.

Rosjanie w nocy z wtorku na środę zaatakowali też Kijów. Uderzenie wywołało pożary w mieście, ale nie odnotowano ofiar - przekazały ukraińskie służby. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował w środę rano o rosyjskim ataku dronowym na 16-piętrowy budynek.

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Kolejny atak na ukraińskie przejścia graniczne

Nie był to pierwszy atak Rosjan na ukraińskie przejścia graniczne. 1 sierpnia rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią. Wybuchły tam pożary, jednak nikt nie ucierpiał.

25 sierpnia wstrzymana została praca ukraińsko-mołdawskiego przejścia granicznego Wynohradiw, także zaatakowanego z powietrza przez rosyjskie wojska. 21 sierpnia uszkodzone zostało z kolei przejście graniczne Tabaky-Mirnoe, również na granicy Ukrainy z Mołdawią.