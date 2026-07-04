Świat Rosja zaatakowała Sumy bombami lotniczymi. Nie żyje kilka osób, w tym dziecko Oprac. Kuba Koprzywa |

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (nagranie z 2 lipca 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: https://x.com/ZelenskyyUa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Potężny rosyjski atak bombowy na centrum Sum na północy Ukrainy zabił w piątek co najmniej cztery osoby i ranił wiele innych, w tym dzieci - poinformował gubernator obwodu Ołeh Hryhorow.

"W epicentrum ataku - wieżowiec, sklep i ulica" - napisał Ołeh Hryhorow na Telegramie. "Było tam bardzo dużo ludzi. Dzieci" - dodał.

Skutki rosyjskiego ataku na Sumy (03.07.2026) Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, w wyniku rosyjskiego ataku zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dziecko. "Kolejne 27 osób zostało rannych, w tym sześcioro dzieci. Wielu odniosło poważne obrażenia" - przekazał Zełenski. Jak poinformował, Rosjanie użyli do ataku kierowanych bomb lotniczych.

Zełenski o rosyjskim ataku: kluczowe wywieranie presji na Rosję

Prezydent Ukrainy komentował rosyjski atak. "Trwają działania związane z usuwaniem skutków rosyjskiego nalotu na Sumy. Pod gruzami wieżowca wciąż mogą znajdować się ludzie" - napisał. Przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim osób, które poniosły śmierć w ataku.

Jak dodał, w ciągu dnia Rosja zaatakowała również Zaporoże, gdzie w ataku dronowym zginęły dwie osoby, Charków i obwód charkowski oraz obwód dniepropietrowski i doniecki.

"Wywieranie przez naszych sojuszników presji na Rosję jest kluczowe, aby ten terror dobiegł końca. Ci, których Rosja posłucha, to bez wątpienia Stany Zjednoczone oraz inne państwa członkowskie G7, G20 i Europy. Musimy pamiętać, że Europa posiada narzędzia do wywierania presji na agresorze - zwłaszcza na sektorze energetyki, flotę naftową i system finansowy. Te narzędzia muszą zostać wykorzystane" - napisał prezydent Ukrainy.

Wskazał również na potrzebę wzmocnienia obronności, przede wszystkim obrony powietrznej. Zełenski wyraził wdzięczność dla wszystkich przywódców, którzy "pozostają aktywni i nie marnują ani jednego dnia".

Efforts to deal with the aftermath of the Russian airstrike are ongoing in Sumy. The Russians used guided aerial bombs against ordinary people in the city center. There may still be people trapped under the rubble of an apartment building. Tragically, as of now, four people have… pic.twitter.com/wfXFV9tK9l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: Obrońcy Charkowa. Pierwsza linia frontu Zobacz cały materiał