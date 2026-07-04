Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosja zaatakowała Sumy bombami lotniczymi. Nie żyje kilka osób, w tym dziecko

|
Skutki rosyjskiego ataku na Sumy
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (nagranie z 2 lipca 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: https://x.com/ZelenskyyUa
Rosja zaatakowała Sumy w Ukrainie bombami lotniczymi. W wyniku ataku zginęły cztery osoby, w tym dziecko, a kilkadziesiąt jest rannych. Wołodymyr Zełenski zabrał głos w tej sprawie.

Potężny rosyjski atak bombowy na centrum Sum na północy Ukrainy zabił w piątek co najmniej cztery osoby i ranił wiele innych, w tym dzieci - poinformował gubernator obwodu Ołeh Hryhorow.

"W epicentrum ataku - wieżowiec, sklep i ulica" - napisał Ołeh Hryhorow na Telegramie. "Było tam bardzo dużo ludzi. Dzieci" - dodał.

Skutki rosyjskiego ataku na Sumy (03.07.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Sumy (03.07.2026)
Źródło zdjęcia: x.com/ZelenskyyUa

Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, w wyniku rosyjskiego ataku zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dziecko. "Kolejne 27 osób zostało rannych, w tym sześcioro dzieci. Wielu odniosło poważne obrażenia" - przekazał Zełenski. Jak poinformował, Rosjanie użyli do ataku kierowanych bomb lotniczych.

Zełenski o rosyjskim ataku: kluczowe wywieranie presji na Rosję

Prezydent Ukrainy komentował rosyjski atak. "Trwają działania związane z usuwaniem skutków rosyjskiego nalotu na Sumy. Pod gruzami wieżowca wciąż mogą znajdować się ludzie" - napisał. Przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim osób, które poniosły śmierć w ataku.

Jak dodał, w ciągu dnia Rosja zaatakowała również Zaporoże, gdzie w ataku dronowym zginęły dwie osoby, Charków i obwód charkowski oraz obwód dniepropietrowski i doniecki.

"Wywieranie przez naszych sojuszników presji na Rosję jest kluczowe, aby ten terror dobiegł końca. Ci, których Rosja posłucha, to bez wątpienia Stany Zjednoczone oraz inne państwa członkowskie G7, G20 i Europy. Musimy pamiętać, że Europa posiada narzędzia do wywierania presji na agresorze - zwłaszcza na sektorze energetyki, flotę naftową i system finansowy. Te narzędzia muszą zostać wykorzystane" - napisał prezydent Ukrainy.

Wskazał również na potrzebę wzmocnienia obronności, przede wszystkim obrony powietrznej. Zełenski wyraził wdzięczność dla wszystkich przywódców, którzy "pozostają aktywni i nie marnują ani jednego dnia".

OGLĄDAJ: Obrońcy Charkowa. Pierwsza linia frontu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24+ Originals
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
37 min
Donald Trump
"Nigdy wcześniej nie zarobił takiej kasy". Ile zgarnął Donald Trump i dlaczego demokraci chcą śledztwa?
Rozmowy na szczycie
Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaWołodymyr Zełenski
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zielona Willa w Komorowie
Remont "ikony polskiej awangardy"
WARSZAWA
plaza lezak parasol morze wakacje shutterstock_2093092054
Wakacje tylko dla części Polaków. Finanse nadal są główną barierą
BIZNES
imageTitle
Nowicki stracił rekord. Tak daleko w Diamentowej Lidze nie rzucił jeszcze nikt
EUROSPORT
Sinice w okolicach Mielna i Sarbinowa
Pojawiły się w Bałtyku dużo wcześniej. Co przyspieszyło ich zakwit?
METEO
Wjechała wprost pod nadjeżdżajacy tramwaj
Tramwaj kontra samochód. Przerażające nagranie
Łódź
imageTitle
Nietypowe otwarcie Tour de France. Drużynowa jazda na czas w nowym wydaniu
EUROSPORT
Ogromny pożar hali pod Łowiczem. Z żywiołem walczyło ponad 120 strażaków
Ogromny pożar hali. Ogień zagrażał sąsiednim domom
Łódź
Do zdarzenia doszło w Krośnie w bloku przy ulicy Szklarskiej
Spadła z balkonu i zginęła. To nie był wypadek
Martyna Sokołowska
J.D. Vance
Miliony z książki, inwestycji i kryptowalut. Na czym zarabia J.D. Vance?
BIZNES
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Z 10. piętra wieżowca w Radomiu zrobił zdjęcia Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Pożar w Hiszpanii
Tysiące hektarów w ogniu, kwarantanna dla kilku miejscowości
METEO
imageTitle
"Łzy przyszły za wcześnie". Argentyńczycy dostali lekcję
EUROSPORT
shutterstock_2685857603_1
"Te przekonania karmią się milczeniem". Skutki mogą być tragiczne
Polska
Lodz
Tragedia na jeziorze. Trzy osoby nie żyją
METEO
Karol Nawrocki
"Moment grozy" "skompromitowanie" czy "otrucie"? Mnożą się pytania o incydent Nawrockiego
Polska
Pomnik Tadeusza Kościuszki w West Point wraca na swoje miejsce po renowacji w 2024 roku
Rosyjskie futro dla prezydenta USA. Wręczył je Polak
Aleksander Przybylski
imageTitle
Co działo się w nocy na mundialu?
EUROSPORT
NIEPOKOCHANI-cover (1)
Trzeba mówić o samobójstwie. Obalać mity, ukazywać prawdę
Tomasz Słomczyński
1 godz 9 min
pc
"Byłem i jestem niekochany. Czy nie jest już za późno?"
Niepokochani
imageTitle
Niechlubne zero na mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Mylono się okrutnie. Republika Zielonego Przylądka jest dumna
EUROSPORT
Napis "JusT&T married!" przy Madison Square Garden
Wielki ślub i wielka tajemnica. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli "tak"
Kultura i styl
Przemówienie Donalda Trumpa podczas otwarcia Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie
Trump zdmuchnął świeczki za wszystkich?
Monika Winiarska
imageTitle
Dzień jak co dzień. Kolejne rekordy na konto Messiego
EUROSPORT
Piorun, dzień, niebo
Tutaj aura może być groźna. Są ostrzeżenia
METEO
Dachowanie auta w Postolinie z czteroma ofiarami śmiertelnymi
Dachowali, niemal wszyscy zginęli
Trójmiasto
Donald Trump
"To jest bezcenne". Trump przemówił z okazji święta niepodległości
Świat
Tragedia w Skawinie
Tragedia w Skawinie, dymisje w Warszawie, spotkanie szefów MSZ
To warto wiedzieć
hiszpaniaGettyImages-2283790329
Kolejne drużyny w 1/8 finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
27 min
0307_cnb_niedzwiedzie_nadajnik
Premiera"Żebyśmy nie musieli się bać, że nas zje niedźwiedź". Co można zrobić?
Czarno na białym

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica