Prowokacyjne działania Kremla. Ekspertka: broń jądrowa jest przede wszystkim po to, by odstraszać drugą stronę

Goście piątkowego wydania "Faktów po Faktach" odnieśli się do propagandowych działań Władimira Putina i ogłoszonej przez niego nielegalnej aneksji czterech obwodów Ukrainy. Zdaniem doktor Agnieszki Bryc "Putin udowadnia, że wcale nie jest silny, tylko ciągle tkwi w poważnych kłopotach". Dyplomata Marek Grela zwracał uwagę, że "sytuacja w Rosji znacznie pogorszyła się po decyzji o mobilizacji".

Do tej kwestii odnieśli się goście piątkowego wydania "Faktów po Faktach".

Doktor Bryc: Putin udowadnia, że wcale nie jest silny

Doktor Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mówiła, że "to prezydent Władimir Putin dzisiaj udowadnia, że wcale nie jest silny, tylko ciągle tkwi w poważnych kłopotach".

- Próbował zmienić status quo w tej wojnie, która się toczy, a okazuje się, że prezydent Wołodymyr Zełenski gra inteligentniej i za sprawą dzisiejszej deklaracji ( zapowiedzi złożenia wniosku o wstąpienie Ukrainy do NATO - przyp. red.) odwraca sytuację, czyli przerzuca piłkę na stronę Rosji , bo to dzisiaj prezydent Putin ma duży kłopot i musi zastanowić się, czy eskalować, i jakie decyzje podjąć - dodała.

Rozmówczyni TVN24 zaznaczyła, że Putin "wprawdzie nie odniósł się wprost do broni atomowej, ale powiedział, że Stany Zjednoczone były tym państwem, które dwukrotnie w historii użyły broni jądrowej, więc stworzyły precedens".

- Pamiętajmy, broń jądrowa jest przede wszystkim po to, żeby oddziaływać psychologicznie, a więc, by odstraszać drugą stronę - w tym wypadku Kijów i Zachód - albo od kontrofensywy, albo od wspierania Ukrainy w odzyskiwaniu okupowanych terytoriów - dodała Bryc.

Grela: sytuacja polityczna w Rosji bardzo się pogorszyła po decyzji o mobilizacji

Marek Grela, pierwszy ambasador RP przy Unii Europejskiej, skomentował, że "dzisiejsze przemówienie Putina było skierowane w dwie strony - do Zachodu, a w dużym stopniu do publiczności rosyjskiej".

Podkreślił, że "przy udziale w wojnie nie ma wyborów pośrednich". - Ci ludzie nie mają przekonania co do celowości konfliktu z Ukrainą. I to jest główny motyw, poza tym widzą rozwój sytuacji - dodał Grela.