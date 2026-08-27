Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Rosjanie komentują wizytę szefa CIA. "A może Rosja zaatakuje Anglię?"

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
John Ratcliffe
John Ratcliffe
Źródło zdj. gł.: AARON SCHWARTZ/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Ratcliffe nieprzypadkowo odwiedził Rosję w ostatnim tygodniu sierpnia" - piszą propagandowe rosyjskie media, wiążąc wizytę szefa CIA przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Wizyta ta wywołała w Rosji duże emocje, znacząco różne jednak niż w państwach NATO.Artykuł dostępny w subskrypcji

Szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie. Jego przylot nie był zapowiadany, a Moskwa początkowo mu zaprzeczała, co wywołało falę spekulacji.

Także wśród samych Rosjan. Wizyta niemal na bieżąco relacjonowana była w rosyjskich mediach społecznościowych, mimo że Kreml i media rządowe długo utrzymywały, że żadnej wizyty nie ma. "Sierpień w Rosji wciąż pozostaje miesiącem niespodzianek, politycznych wstrząsów i zmian" - stwierdził kanał "Rybar", który ma ponad milion użytkowników.

Pozostało 90% artykułu
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
pc
Waldemar Żurek
Fakty po Faktach
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieDonald TrumpWładimir PutinMoskwaKremlCIABiały Dom
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Polscy koszykarze walczą o mundial. Grają z Izraelem w Rydze
RELACJA
imageTitle
Raków musi ruszyć. Europejskie marzenie ucieka
RELACJA
imageTitle
Jagiellonia nie zostawiła rywalom złudzeń. Zagra z fazie ligowej Ligi Europy
EUROSPORT
FAKTY2
Telewizja Republika i Zondacrypto. Wcześniej współpraca, teraz "prowokacja"
Tomasz Pupiec
Autostopowicz wsiadł do auta policjantów i został zatrzymany (zdj. ilustracyjne)
10 godzin, dwie kontrole, ten sam pijany kierowca
WARSZAWA
Oblał ją łatwopalną cieczą
Oblał partnerkę łatwopalną cieczą, a potem podpalił. Trafił do aresztu
Opole
Donald Trump
Trump: Putin nie zaatakuje NATO
Świat
Pożar hali w miejscowości Bielsko
Ogromny pożar hali. Na miejscu 25 zastępów straży
Poznań
Toronto Islands Park, Ontario, Kanada shutterstock_2768012799
Trump zmienia nazwę jeziora Ontario. Decyzja weszła w życie natychmiast
BIZNES
Doprowadzenie jednej z zatrzymanych kobiet
CBA na Dolnym Śląsku, zatrzymani w prokuraturze. Usłyszeli zarzuty
Wrocław
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Polska musi zdążyć do końca roku. "Chcemy zabezpieczyć tych pracowników"
BIZNES
Auto zderzyło się z dwoma ciężarówkami
Tragedia na autostradzie. Zderzenie auta, busa i ciężarówki
Wrocław
imageTitle
Hitów nie zabraknie. Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Zaćmienie księżyca, Pogrzebień (7.09.2025)
Nastawcie budziki, żeby zobaczyć zaćmienie Księżyca
METEO
imageTitle
Polski mundial bezpieczny. UEFA zawiesiła bojkot
EUROSPORT
Zderzenie na A2
Trzy wypadki na A2, są ranni
WARSZAWA
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz
Piesiewicz mówi o gotówce za zegarek. Szef "Superwizjera": to naiwne
BIZNES
imageTitle
"107 lat PKOl i nigdy wcześniej prezes nie został zatrzymany przez prokuraturę"
EUROSPORT
Maryla Rodowicz
"Wielki, letni bal" z Marylą Rodowicz. "Pokażę wszystkie swoje pazury"
Kultura i styl
GettyImages-2258714123
Monaco bezlitosne dla Górnika. Puchary odległym marzeniem
RELACJA
Koniec prac przy Moście Poniatowskiego
Wracają tramwaje, więcej autobusów
WARSZAWA
Grzegorz Braun przed krakowskim oddziałem IPN
Braun znów o komorach gazowych w Auschwitz. Kolejne śledztwo
Kraków
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Korea domaga się zmian i rozważa ostrzejsze przepisy
BIZNES
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie motocyklisty i dwóch aut w Alejach Jerozolimskich
WARSZAWA
Donald Tusk o przyjaźni polsko-czeskiej na X
Za pomocą AI chcieli poróżnić Polaków i Czechów
Polska
imageTitle
Wiadomo, na kogo trafiły Świątek i Chwalińska. Oto drabinki US Open
EUROSPORT
imageTitle
Stawką pierwsze miejsce w grupie. Kiedy mecz Polska - Turcja na ME siatkarek?
EUROSPORT
shutterstock_2388722813
Atak w szkole pod Berlinem. Media: nożownik zabił byłą dziewczynę
Świat
Gorący czwartek w Atenach
Ma być nawet 45 stopni. Sierpień pożegna ich z przytupem
METEO
imageTitle
Rzucił rękawicę Pogaczarowi, ale wszystko na nic. Słoweniec z hat-trickiem
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica