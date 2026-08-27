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Szef amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie. Jego przylot nie był zapowiadany, a Moskwa początkowo mu zaprzeczała, co wywołało falę spekulacji.

Także wśród samych Rosjan. Wizyta niemal na bieżąco relacjonowana była w rosyjskich mediach społecznościowych, mimo że Kreml i media rządowe długo utrzymywały, że żadnej wizyty nie ma. "Sierpień w Rosji wciąż pozostaje miesiącem niespodzianek, politycznych wstrząsów i zmian" - stwierdził kanał "Rybar", który ma ponad milion użytkowników.