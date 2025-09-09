"Niezatapialny" generał skończył 70 lat. Putin nie chce go zmieniać

Gierasimow raportuje o "sukcesach" na froncie ukraińskim Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Gierasimow kieruje sztabem generalnym armii rosyjskiej od 2012 roku, najdłużej w całym okresie postsowieckim.

Według analityków ma on ogromną władzę w siłach zbrojnych Rosji.

W czerwcu 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Gierasimowa.

Władimir Putin nie zdecydował się na zmianę szefa sztabu generalnego, który w ostatnią niedzielę skończył 70 lat - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times. Cytuje rozmówców propagandowej gazety "Wiedomosti", którzy ujawnili, że decyzja o przedłużeniu służby wojskowej Gierasimowa już zapadła.

Do 2021 roku maksymalny czas służby wojskowych w stopniu generała w armii rosyjskiej wynosił 70 lat. Jednak Putin, jako zwierzchnik sił zbrojnych, otrzymał prawo do jej przedłużania generałom, którzy osiągnęli ten wiek - przypomina Moscow Times.

Aneksja Krymu i wsparcie reżimu Asada

W niedzielę, w 70-rocznicę urodzin Gierasimowa, Putin uhonorował szefa sztabu generalnego Orderem Odwagi za "męstwo i poświęcenie".

Gierasimow kieruje sztabem generalnym armii rosyjskiej od 2012 roku - najdłużej w całym okresie postsowieckim - pisze Moscow Times. Dodaje, że w tym czasie Rosja zaanektowała Krym, wzięła udział w kampanii wojskowej w Syrii pod rządami wspieranego przez Kreml Baszara al-Asada i rozpoczęła inwazję zbrojną na Ukrainę.

Od stycznia 2023 roku Gerasimow dowodzi Zjednoczoną Grupą Wojsk w Ukrainie. Pozostał na stanowisku szefa sztabu generalnego nawet po tym, kiedy jego przełożonego, ministra obrony Siergieja Szojgu, zastąpił Andriej Biełousow.

"Niezatapialny" generał

W publikacji dotyczącej 70-rocznicy urodzin Gierasimowa rosyjska sekcja Radia Swoboda pisze o "niezatapialnym" generale, krytykowanym przez prokremlowskich blogerów za wyolbrzymianie sukcesów na ukraińskim froncie. Przypomina, że w czerwcu 2023 roku "przetrwał" on bunt najemników formacji wojskowej Grupa Wagnera Jewgienija Prigożyna. Wówczas zajęli oni sztab wojsk rosyjskich w Rostowie nad Donem i ruszyli w kierunku Moskwy, do której nie dotarli.

- Gierasimow ma ogromną władzę w siłach zbrojnych Rosji. Właściwie, to pierwsza osoba w rosyjskiej armii, ponieważ minister obrony, który formalnie zajmuje wyższą pozycję biurokratyczną, nie odpowiada za prowadzenie działań wojennych - mówił Radiu Swoboda rosyjski analityk do spraw wojskowości Jurij Fiodorow.

Jego zdaniem, szef sztabu generalnego "odpowiednio" dobrał sobie zespół. - Wszyscy dowódcy korpusów, okręgów wojskowych i tak dalej, to ludzie lojalni wobec niego. Głównie to czołgiści, ponieważ sam Gierasimow jest czołgistą - dodał Fiodorow.

Według rosyjskiego politologa Andrieja Morozowa Gierasimow "należy do tych ludzi, którzy całkowicie odpowiadają Władimirowi Putinowi". - Putin wie, co robi Gierasimow i to wspólne zrozumienie ich łączy. Mówię nie tylko o przebiegu wojny z Ukrainą. Gierasimow dowodził syryjską operacją wojskową, która miała wielkie znaczenie dla Kremla i Putina osobiście, ponieważ była pierwszą na dużą skalę demonstracją możliwości wojskowych Rosji. Gierasimow odegrał także ogromną rolę przy aneksji Krymu - stwierdził Morozow.

Nakazy aresztowania

W czerwcu 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania Gierasimowa i ówczesnego ministra obrony Siergieja Szojgu, którzy zostali oskarżeni o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości z powodu rosyjskich ataków na obiekty cywilne w Ukrainie.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Sergei Kuzhugetovich Shoigu and Valery Vasilyevich Gerasimov. Learn more ⤵️ https://t.co/fEbWyOnTsC — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) June 25, 2024 Rozwiń

