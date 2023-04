Syn rzecznika Kremla twierdzi, że walczył w Ukrainie. "Propagandyści przesadzili z dowodami"

- Kiedy podjąłem decyzję o udziale w "specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie " (termin inwazji zbrojnej, wymyślony przez prokremlowską propagandę - red.), nie wiedziałem, jak tam się dostać. Kiedy to wszystko się zaczęło, nie było tak dużo informacji, jak teraz. Więc musiałam iść do ojca. Zapytałem, jak mogę skontaktować się z Grupą Wagnera. I on mi w tym pomógł – powiedział Nikołaj w rozmowie z gazetą "Komsomolskaja Prawda".

Z powodu "nerwów"

Syn Pieskowa odniósł się także do rozmowy telefonicznej z Dmitrijem Nizowcewem, współpracownikiem znanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, która odbyła się we wrześniu zeszłego roku. Nizowcew podał się za pracownika komendy i wezwał Nikołaja, by zgłosił się w ramach zarządzonej przez prezydenta Putina mobilizacji. Syn Pieskowa odpowiedział, że "będzie to załatwiać na innym szczeblu".