Człowiek Trumpa spotkał się z Putinem. Strony "wymieniły sygnały"

Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff przybył do Moskwy w środę rano. Według prezydenckiego biura prasowego Putin "przyjął" Witkoffa na Kremlu. Na lotnisku powitał go doradca prezydenta Rosji ds. biznesu Kiriłł Dmitrijew.

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekazał, że rozmawiał z Witkoffem, który wraca z Rosji, aby zdać relację ze spotkania. "Będziemy mieli więcej do powiedzenia później w ciągu dnia" - powiedział dziennikarzom pytany, czy USA nałożą na Rosję nowe sankcje.

Doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow wcześniej oświadczył, że spotkanie trwało około trzech godzin, a w jego trakcie omówione zostały kwestie zakończenia wojny w Ukrainie oraz możliwości poprawy relacji amerykańsko-rosyjskich. Dodał, że strony "wymieniły sygnały" w kwestii Ukrainy i omówiły możliwość strategicznej współpracy między Rosją i USA. Ocenił też, że spotkanie było pożyteczne i konstruktywne. Nie podał więcej szczegółów.

Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem epa12285839 Źródło: SPUTNIK POOL epa12285840 Źródło: SPUTNIK POOL epa12285841 Źródło: SPUTNIK POOL epa12285842 Źródło: SPUTNIK POOL

Kiriłł Dmitrijew w serwisie X określił wizytę Witkoffa jako udaną oraz napisał, że "konstruktywny dialog rosyjsko-amerykański trwa i jest kluczowy dla światowego bezpieczeństwa i pokoju".

Rozmowy przywódcy Rosji z amerykańskim wysłannikiem odbyły się na dwa dni przed upływem ultimatum wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. 29 lipca zapowiedział on, że nałoży nowe sankcje na Rosję za 10 dni, jeśli w tym czasie Moskwa nie poczyni kroków zmierzających do zawarcia porozumienia o zakończeniu wojny. Ultimatum to upływa w piątek 8 sierpnia.

W środę Trump zdecydował o nałożeniu na Indie 25-procentowych ceł w związku z kupowaniem przez ten kraj rosyjskiej ropy naftowej.

Jakie będzie stanowisko Putina?

Reuters, powołując się na trzy źródła zbliżone do Kremla, informował wcześniej, że rosyjski przywódca Władimir Putin nie zamierza ugiąć się pod ultimatum Trumpa, a Rosjanie nie uważają, że nowe sankcje USA oznaczać będą dla nich katastrofę.

Według agencji Bloomberga Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni, lecz rozważa zaoferowanie rozejmu obejmującego działania w powietrzu. Pytana o to rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce odmówiła we wtorek odpowiedzi na pytanie, czy taka propozycja byłaby akceptowalna dla Waszyngtonu, twierdząc, że zdecyduje o tym sam prezydent.

Witkoff, jeden z najbliższych współpracowników amerykańskiego prezydenta, wielokrotnie spotykał się w Rosji z Putinem, lecz jak dotąd rozmowy te nie przyniosły przełomu w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Uważany za zwolennika powrotu do robienia interesów z Rosją, Witkoff był krytykowany za powielanie tez i narracji Kremla oraz za niekorzystanie w Moskwie z amerykańskiej ochrony wywiadowczej.