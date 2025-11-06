Rosyjski "ruch oporu" puścił z dymem dziesiątki lokomotyw

Rosyjscy partyzanci spalili lokomotywy, używane w celach wojskowych Źródło: Wywiad Wojskowy Ukrainy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Ruch oporu wobec reżimu kremlowskiego przeprowadził serię udanych operacji przeciwko infrastrukturze logistycznej przeciwnika" - przekazał w czwartek ukraiński wywiad wojskowy.

Celem ataków były lokomotywy wykorzystane do dostarczania broni, amunicji i sprzętu na front działań wojennych przeciwko Ukrainie. "Partyzanci spalili systemy sterowania i zasilania dziesiątek maszyn, które zapewniały transport ładunków wojskowych" - poinformowano w komunikacie wywiadu.

Płonące lokomotywy w Rosji. Ujęcie z nagrania Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy

We wpisie na Telegramie ruchu oporu Wolność Rosji podano, że partyzanci zadali "serię potężnych uderzeń w logistykę armii Putina".

Szczegóły ataków nie są znane. Ukraiński wywiad poinformował jedynie, że "ataki na lokomotywy znacznie spowolniły przemieszczanie zasobów rosyjskich i wpłynęły na stabilność zaopatrzenia oddziałów armii przeciwnika na froncie".

Partyzanci z Wolności Rosji - przypomniał wywiad - aktywnie działają od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę i obecnie są jednym z największych i najskuteczniejszych ruchów oporu na terytorium Federacji Rosyjskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD