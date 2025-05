Runął most, którym jechał pociąg pasażerski

Atak dronów na bazę paliw w Briańsku. Nagranie z grudnia 2024 roku Źródło: Reuters

Późnym wieczorem w sobotę w rejonie wygoniczskim obwodu briańskiego zawalił się most, którym jechał pociąg pasażerski. Rosyjska agencja informacyjna RIA przekazała, że trzy osoby nie żyją, a co najmniej 28 trafiło do szpitala.

Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych Rosji poinformowało na Telegramie, że na miejscu pracują służby ratunkowe.

Obwód briański graniczy z Ukrainą, strona ukraińska na ten moment nie odniosła się do sprawy.