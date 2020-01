"Pieczara lodowa" przy ulicy Sowieckiej. Ciągle mieszkają tu ludzie

Władze nie mogły jednak przesiedlić lokatorów, bo - według dokumentów, które resort obrony im przekazał - w budynku mieszkańców... nie było. "Z tego powodu rodziny nie mogą oficjalnie potwierdzić prawa do korzystania z lokalu na warunkach umowy o najem. Administracja Irkucka wezwała ich, by udowodnili sądownie prawo do korzystania z pomieszczeń. Po to, by móc ich przesiedlić" - podała "Rossijskaja Gazieta".