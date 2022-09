Nie żyje dyrektor w rosyjskiej firmie. "Wypadł z łodzi przy pełnej prędkości"

"12 września 2022 roku dowiedzieliśmy się o tragicznej śmierci naszego kolegi Iwana Pieczorina, dyrektora zarządzającego sektora lotniczego Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki. Śmierć Iwana to niepowetowana strata dla przyjaciół i współpracowników, wielka strata dla korporacji. Składamy szczere kondolencje rodzinie i przyjaciołom" - podała w komunikacie Korporacja Rozwoju Dalekiego Wschodu i Afryki. Nie ujawniła żadnych szczegółów.

Wydawany we Władywostoku portal deita.ru napisał, że Pieczorin wypadł z łodzi przy pełnej prędkości. Do tragedii - jak podał - doszło wieczorem 10 września w pobliżu przylądka Ignatiewa na Wyspie Rosyjskiej.

"Do wszystkich pobliskich statków wysłano prośbę o pomoc w poszukiwaniach zaginionego mężczyzny. Ciało Pieczorina zostało znalezione dwa dni później w pobliżu wioski, która znajduje się po przeciwnej stronie Zatoki Amurskiej" - przekazał deita.ru.

Pieczorin - jak przypomniał portal RBK - wziął udział we Wschodnim Forum Gospodarczym (gościem forum był także prezydent Władimir Putin - red.) które odbyło się we Władywostoku od 5 do 8 września. W Korporacji Rozwoju Dalekiego Wschodu i Afryki zajmował się m.in. rozwojem dostępności lotniczej Dalekiego Wschodu, wsparciem pasażerskiego transportu lotniczego, modernizacją infrastruktury lotniskowej oraz budową nowych pasów startowych.