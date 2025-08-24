Logo strona główna
Świat

Atak drona na jedną z największych elektrowni w Rosji. Pożar i spadek mocy

Elektrownia atomowa w Kursku
Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń
Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube
Ukraiński atak z użyciem drona spowodował krótkotrwały pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji, uszkodził transformator pomocniczy i doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków - poinformowało biuro prasowe elektrowni.

"Bojowy bezzałogowy statek powietrzny należący do Sił Zbrojnych Ukrainy został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej w pobliżu Kurskiej Elektrowni Atomowej (...) W momencie uderzenia dron eksplodował, uszkadzając transformator pomocniczy" – poinformowało biuro prasowe w komunikacie za pośrednictwem komunikatora Telegram.

Biuro prasowe dodało, że nikt nie został ranny, ale w wyniku tego zdarzenia wydajność trzeciego bloku elektrowni spadła do 50 proc. Zniszczony dron wywołał również pożar, który został już ugaszony.

Poziom promieniowania na terenie elektrowni i w okolicy nie przekroczył norm - zapewniło biuro prasowe elektrowni.

 
Elektrownia atomowa w Kursku (zdjęcie archiwalne)
Źródło: rosatom.ru

Ukraina nie odniosła się do tych informacji. Kijów podkreśla jednak, że ataki na terytorium Rosji są odpowiedzią na ciągłe ataki Rosji na Ukrainę i mają na celu zniszczenie infrastruktury uznanej za kluczową dla ogólnych działań militarnych Moskwy.

>> Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity na stacjach

Agencja Reutera zauważa, że nie jest jasne, w której części elektrowni wybuchł pożar. Wcześniej rosyjska stacja REN TV poinformowała, powołując się na biuro prasowe elektrowni, że stacja transformatorowa znajduje się poza nuklearną częścią obiektu.

Kurska Elektrownia Atomowa jest jedną z największych w Rosji. Znajduje się w liczącym około 40 tysięcy mieszkańców mieście Kurczatow w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. W elektrowni działają 4 reaktory typu RBMK-1000 (takie jak w Czarnobylu). Zostały uruchomione między 1977 a 1986.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Pkarp/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: rosatom.ru

RosjaWojna w UkrainieEnergetyka atomowa
