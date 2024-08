50 dolarów na rzecz ukraińskiej armii. Prokuratura chce 15 lat więzienia

33-letnia Ksenia Karelina, jak przekazał w środę jej adwokat Michaił Muszaiłow, przyznała się do postawionego jej zarzutu zdrady stanu.

Za 50 dolarów na rzecz ukraińskiej armii

Karelina, która nie została włączona w historyczną wymianę więźniów Rosji z Zachodem , jest sądzona w Jekaterynburgu na Uralu za to, że w 2022 roku przekazała pieniądze na rzecz armii ukraińskiej.

Jak wcześniej poinformowała rosyjska grupa obrońców praw człowieka Pierwyj Otdieł, pierwszego dnia inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę , Karelina przesłała nieco ponad 50 dolarów ze swojego konta bankowego w Stanach Zjednoczonych na rzecz organizacji charytatywnej wysyłającej pomoc na Ukrainę. To - jak wskazała grupa Pierwyj Otdieł - było powodem wszczęcia przeciwko niej sprawy karnej.

Aresztowana po przylocie do Jekaterynburga

Oskarżona urodziła się w Rosji, ale wyemigrowała do USA w 2012 roku i uzyskała amerykańskie obywatelstwo w 2021 roku. Karelina pracowała i mieszkała w Los Angeles. Do Rosji przyjechała na początku tego roku, by odwiedzić swoją rodzinę.