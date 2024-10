W czasie szczytu państw grupy BRICS w centrum Kazania odwołano kursowanie minibusów, uczniów wysłano do domu, a w sklepach obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu - opisuje sytuację w mieście, gdzie prezydent Władimir Putin zwołał spotkanie potencjalnych sojuszników, rosyjska sekcja Radia Swoboda.

Trzydniowy szczyt państw BRICS pod przewodnictwem Władimira Putina ruszył w Kazaniu, stolicy Tatarstanu, we wtorek. Rosyjskie niezależne media relacjonowały, że głównym celem zorganizowania spotkania jest pokazanie Zachodowi, że Rosja nie jest izolowana na arenie międzynarodowej, wręcz przeciwnie, skupia wokół siebie coraz więcej państw niezadowolonych z polityki Zachodu.

Studenci wywiezieni z akademików

"Mieszkańców Kazania ukryto przed obcokrajowcami" - podała rosyjska sekcja Radia Swoboda, pisząc o mieście, w którym żyje około 1,3 miliona osób. "W dniach szczytu w centrum Kazania odwołano kursowanie minibusów, uczniów wysłano do domu, a studentów - na naukę zdalną. Do czasu wyjazdu gości w hotelach, hostelach i centrach handlowych miasta obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu" - poinformowała niezależna rozgłośnia.

Mieszkańcy miasta skarżyli się w rozmowie z kanałem na Telegramie "Ostorożno, nowosti", że nie mają dostępu do mobilnego internetu. Przed rozpoczęciem szczytu państw BRICS miasto ograniczyło wjazd samochodów do centrum i zmieniło godziny funkcjonowania komunikacji miejskiej. Niektóre uczelnie eksmitowały studentów z akademików, aby uczestnicy forum i funkcjonariusze organów ścigania mogli tam się zatrzymać - przekazał niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times.