Wojskowy samolot rozbił się w Rosji. Załoga zginęła

Rosyjski resort obrony przekazał rano we wtorek, że samolot rozbił się podczas rutynowego lotu próbnego po naprawie, a do katastrofy doszło na niezamieszkanym terenie. Ministerstwo podawał wówczas, że na miejsce katastrofy wysłało ekipę poszukiwawczo-ratowniczą, aby ustalić los załogi.
Lokalne media przekazały, że samolot rozbił się w pobliżu zbiornika Uwodskoje. Na wodzie miały unosić się części zniszczonej maszyny. Źródło, na które powołuje się dziennik "Izwiestia", poinformowało, że samolot spadł około 150 metrów od brzegu. W tym miejscu zbiornik ma ok. 5 metrów głębokości.
Później we wtorek Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, cytowany przez agencję Reuters, przekazał, że załoga maszyny zginęła. Składała się z siedmiu osób.
Katastrofa samolotu An-22
An-22 to ciężki samolot transportowy z napędem turbośmigłowym, pierwszy na świecie samolot szerokokadłubowy. Zaprojektowano go do transportu ponadgabarytowej broni i personelu na duże odległości. Może pomieścić do 290 osób. Samolot został zaprojektowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Produkowano go w latach 1966–1976. Spośród 69 oddanych do użytku maszyn do dziś przetrwało zaledwie kilka.
Autorka/Autor: mart, mjz//mm, akr
Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl, Economic Times