Wojskowy samolot rozbił się w Rosji. Załoga zginęła

Atak na rosyjski myśliwiec MiG-29 na Krymie Źródło: Wywiad wojskowy w Kijowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosyjski resort obrony przekazał rano we wtorek, że samolot rozbił się podczas rutynowego lotu próbnego po naprawie, a do katastrofy doszło na niezamieszkanym terenie. Ministerstwo podawał wówczas, że na miejsce katastrofy wysłało ekipę poszukiwawczo-ratowniczą, aby ustalić los załogi.

Lokalne media przekazały, że samolot rozbił się w pobliżu zbiornika Uwodskoje. Na wodzie miały unosić się części zniszczonej maszyny. Źródło, na które powołuje się dziennik "Izwiestia", poinformowało, że samolot spadł około 150 metrów od brzegu. W tym miejscu zbiornik ma ok. 5 metrów głębokości.

Później we wtorek Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej, cytowany przez agencję Reuters, przekazał, że załoga maszyny zginęła. Składała się z siedmiu osób.

Katastrofa samolotu An-22

An-22 to ciężki samolot transportowy z napędem turbośmigłowym, pierwszy na świecie samolot szerokokadłubowy. Zaprojektowano go do transportu ponadgabarytowej broni i personelu na duże odległości. Może pomieścić do 290 osób. Samolot został zaprojektowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Produkowano go w latach 1966–1976. Spośród 69 oddanych do użytku maszyn do dziś przetrwało zaledwie kilka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD