Katastrofa wojskowego samolotu na północny-wschód od Moskwy

Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się we wtorek w obwodzie iwanowskim na północny-wschód od Moskwy z siedmioma członkami załogi na pokładzie - jako pierwsza poinformowała telewizja państwowa Rossija w programie Wiesti.
Informacje te niedługo później potwierdziła rosyjska agencja TASS, powołująca się na służby ratunkowe. Według doniesień medialnych samolot należał do rosyjskiego Ministerstwa Obrony - dodała agencja Reutera.
Katastrofa samolotu An-22
Według rosyjskiego ministerstwa obrony, do katastrofy doszło około 250 kilometrów od Moskwy. Samolot rozbił się podczas lotów testowych po naprawie - informuje rosyjski MON. W komunikacie ministerstwo podało też, że samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie. Na miejsce skierowano ekipy poszukiwawcze oraz rozpoczęto śledztwo w sprawie katastrofy.
Antonow An-22 Antiej to ciężki samolot transportowy, zaprojektowany w Związku Radzieckim w latach 60. Jest największym kiedykolwiek używanym samolotem o napędzie turbośmigłowym. Rosja obecnie posiada ostatnich kilka sztuk An-22 na wyposażeniu sił powietrznych.
