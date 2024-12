Sprawca zamachu, w wyniku którego zginął dowódca rosyjskich wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej Igor Kiriłłow, został zatrzymany - podała propagandowa agencja RIA Nowosti, powołująca się na komunikat Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Generał zginął we wtorek, w wyniku eksplozji bomby ukrytej w hulajnodze.

Według FSB sprawca ataku terrorystycznego przyznał, że został "zwerbowany przez ukraińskie służby specjalne". "Zgodnie z ich poleceniem przybył do Moskwy, otrzymał domowej roboty ładunek wybuchowy o dużej mocy i umieścił go na hulajnodze elektrycznej zaparkowanej w pobliżu wejścia do budynku, gdzie mieszkał Kirilłow" - podała RIA Nowosti.