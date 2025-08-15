Eksplozja i pożar w rosyjskiej fabryce, są ofiary

Atak dronów na rafinerię w Riazaniu. Nagranie z marca 2024 roku Źródło: Reuters Archiwum

Jak poinformowała agencja Ria Nowosti, w piątek około godz. 10.30 na terenie fabryki broni i amunicji Elastik pod Riazaniem, około 200 km na południowy wschód od Moskwy, doszło do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar.

Na skutek eksplozji budynek prochowni uległ całkowitemu zniszczeniu.

Są zabici i ranni. Trwa akcja ratunkowa

Wstępne informacje mówią o co najmniej pięciu osobach zabitych i 20 rannych, w tym - 10 ciężko. Według lokalnych mediów liczba ofiar może wzrosnąć, bowiem pod gruzami objętego pożarem zakładu nadal pozostają ludzie, a dostęp do nich jest utrudniony.

Do tej pory udało się ewakuować ponad 100 osób. W celu usunięcia skutków eksplozji władze regionalne utworzyły sztab kryzysowy, a na miejsce przybył gubernator Paweł Małkow. Przyczyny zdarzenia nie zostały ujawnione.

💥 Ammunition workshop explodes in Russia’s Ryazan region



Kolejna eksplozja w fabryce broni i amunicji

Od 2021 roku zakłady Elastik produkują pociski dla artylerii rakietowej, różnego rodzaju broń lotniczą oraz generatory gazu dla okrętów podwodnych.

W październiku 2021 roku na terenie zakładu doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło 17 osób. Komitet Śledczy wszczął wtedy postępowanie karne w sprawie naruszenia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach produkcyjnych o podwyższonym ryzyku.

Założyciel przedsiębiorstwa Aleksandr Jegorszyn i dyrektor generalny firmy Siergiej Nistratkin zostali skazani - odpowiednio - na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz 6,5 roku więzienia.