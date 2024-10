"Bezprecedensowy" atak hakerski w dniu urodzin Putina

Federalny rosyjski nadawca telewizyjny i radiowy WGTRK poinformował, że był ostatniej nocy celem "bezprecedensowego" cyberataku. Według WGTRK "emisja radia i telewizji nie została zakłócona, zaatakowany został sektor usług internetowych". Do ataku doszło w dniu urodzin prezydenta Władimira Putina.

WGTRK to największy państwowy holding medialny w Rosji i główny filar propagandy skierowanej głównie do rosyjskich odbiorców. Kanały telewizyjne i radiowe - m.in. Rossija 1, Rossija-24 i Wiesti FM - należą do najbardziej popularnych w kraju.