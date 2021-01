Protesty w obronie Nawalnego w całym kraju. Jego żona wśród ponad tysiąca zatrzymanych

Sobota to w Rosji dzień ogólnokrajowych protestów przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu Aleksieja Nawalnego. Demonstracje rozpoczęły się na wschodzie kraju. W centrum Moskwy, gdzie doszło do zamieszek, policja zatrzymała żonę opozycjonisty Julię Nawalną, a także jego współpracowniczkę Lubow Sobol. Reuters informuje, że w całym kraju łącznie zatrzymano ponad tysiąc osób.

Tysiące protestujących wyszło na ulice Chabarowska, Ułan Ude, Nowosybirska i Barnaułu – podał portal MBCh Media. Powołał się na dane swoich korespondentów i rozmówców w regionach Federacji Rosyjskiej. MBCh Media to portal związany z byłym szefem koncernu Jukos Michaiłem Chodorkowskim.

Współpracownicy Nawalnego: na razie liczebność uczestników akcji przechodzi wszelkie oczekiwania

Zamieszki w Moskwie

Żona Nawalnego zatrzymana

Współpracownicy Nawalnego opublikowali na Twitterze nagranie wideo z zatrzymania. Nawalnej towarzyszył adwokat i na nagraniu słychać jego pytania do policjantów, które oni zignorowali: nie przedstawili się i nie podali powodów zatrzymania.

Funkcjonariusze nie pozwolili też, by adwokat razem z żoną polityka wsiadł do policyjnego auta.

Julia Nawalna w przeszłości nie pojawiała się na demonstracjach zwoływanych przez jej męża, jeśli odbywały się one - tak jak protesty w sobotę - bez zezwolenia władz.

Demonstracje w prawie stu rosyjskich miastach

Otrucie i zatrzymanie Aleksieja Nawalnego

Nawalny, jeden z liderów antykremlowskiej opozycji, 20 sierpnia trafił do szpitala w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy, stracił przytomność i zapadł w śpiączkę. Na żądanie rodziny został przetransportowany do Berlina. Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) potwierdziła 6 października, że Nawalnego próbowano otruć za pomocą bojowego środka porażającego układ nerwowy Nowiczok.