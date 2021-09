Aleksiej Nawalny odda pieniądze z Nagrody Niemcowa rodzinom skazanych opozycjonistów

Na Instagramie Nawalnego pojawiła się w piątek informacja, iż kwota stanowiąca nagrodę przekazana zostanie rodzinom czterech skazanych w Rosji aktywistów. Otrzymają one odpowiednio po 2,5 tysiąca euro. Nawalny wyjaśnił, że poprosił Żannę Niemcową, córkę zabitego w 2015 roku rosyjskiego opozycjonisty Borisa Niemcowa, by przekazała te pieniądze "tym, którzy są teraz w gorszej sytuacji niż on [Nawalny - przyp. red.]".

Do kogo trafią pieniądze?

Nagroda Borysa Niemcowa

Nagroda Niemcowa przyznawana jest w uznaniu za obronę wartości demokratycznych w Rosji. Nazwiska laureatów ogłaszane są co roku w rocznicę śmierci Niemcowa, zastrzelonego w centrum Moskwy w 2015 roku. W poprzednich latach Nawalny kilkukrotnie był nominowany do nagrody, ale jej nie otrzymał. Obaj opozycjoniści współpracowali za życia Niemcowa. W latach 2011-12, gdy w Moskwie wybuchły masowe protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym i powrotowi prezydenta Władimira Putina na Kreml, Nawalny i Niemcow należeli do rady koordynacyjnej założonej przez opozycję. Uczestniczyli też w przygotowaniach do marszu opozycji, który miał się odbyć w Moskwie 1 marca 2015 roku. Dwa dni przed tym pochodem Niemcow został zamordowany i zamiast marszu odbyła się wielka manifestacja żałobna poświęcona jego pamięci.